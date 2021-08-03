В результате инцидента никто не пострадал.

Жуткая ситуация произошла в Харькове. Поздно вечером 2 августа вблизи площади Защитников Украины загорелся трамвай №8 с пассажирами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В трамвае во время движения загорелись провода и пол в вагоне. Водитель остановился и вызвал спасателей. При этом пассажиры, которые в момент инцидента находились в трамвае, самостоятельно вышли из вагона.

К приезду спасателей огонь охватил около 2 кв. м. Возгорание быстро ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным спасателей, возгорание произошло из-за "теплового проявления электрической энергии".

Как ранее сообщал УНИАН, спасатели ликвидировали пожар в пассажирском поезде "Киев-Херсон", произошедший вблизи Николаева.

Девять пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

Через полчаса пожар полностью ликвидировали: сейчас устанавливают причины возгорания, жертв и пострадавших нет.

Впоследствии поезд отправили к конечной станции Херсон.

Автор: Анастасия Горбачева