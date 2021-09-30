Полицейским грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

В Харькове разоблачили двух полицейских, которые незаконно задерживали людей из ОРДЛО и требовали у них деньги.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что сотрудники одного из секторов Харьковского райуправления полиции на железнодорожной станции "Харьков" незаконно задерживали людей, которые перемещались с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Угрожая привлечением к уголовной ответственности за нарушение правил въезда/выезда, нарушения карантинных ограничений, участие или финансирование незаконных вооруженных формирований, сообщники вымогали взятки", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Хмельницкой области будут судить директора, не сообщившего о буллинге в школеПо информации полиции, людей удерживали в помещении одной из автостанций, пока не получали желаемых средств. В частности, задокументировано вымогательство и получение от одного из мужчин более 10 тыс. грн, которые он имел при себе.

Прокуратура Харьковской области по разоблаченному факту начала уголовное производство по ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены по подсудности в ТУ ГБР, расположенное в городе Полтава.

По месту жительства и службы разоблаченных полицейских проведены санкционированные обыски. 38-летнему начальнику сектора полицейской деятельности и его 25-летнему подчиненному следователи ГБР объявили о подозрении. В суд подано ходатайство на избрание мер пресечения фигурантам. В случае доказательства вины сообщникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Одессе будут судить кардиохирурга, который требовал от пациента деньги за проведение бесплатной операции на сердце.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская