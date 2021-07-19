Газонокосильщик сломал стрелку челюсть.

Житель Энергодара устроил стрельбу из-за газонокосилки. В результате стрелок получил кулаком в челюсть.

Об этом сообщает Telegram-канале ХЗП.

Мужчине мешал шум от газонокосилки. Он буквально пришел в ярость, подбежал к газонокосильщику и открыл огонь из травматического пистолета. Сначала хулиган попал в газонокосилку, а во второй раз он попал в голову работнику. Коммунальщик догнал стрелка и "вырубил" его кулаком в челюсть.

"Житель одного из домов в Энергодаре решил отомстить мужчине с газонокосилкой за шум, выстрелив из Флобера сначала в орудие труда, а после в голову работнику. Выстрел в голову не сильно впечатлил газонокосильщика, и он "вырубил" нападающего, сломав ему челюсть", — говорится в сообщении.

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На место инцидента вызвали правоохранителей.

Стрельба на свадьбе под Одессой

14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.

По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.

Коминтерновский районный суд Одесской области взял под стражу мужчину, устроившего стрельбу на свадьбе.

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Автор: Анастасия Горбачева