Кирилл Крамаренко может выйти на свободу под залог в 190 тыс. грн.

Коминтерновский районный суд Одесской области взял под стражу мужчину, устроившего в людном месте стрельбу во время празднования свадьбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, мера пресечения злоумышленнику избрана сегодня ночью.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры – избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания в СИЗО. Также в качестве альтернативы определен залог – 190 тыс. 320 грн", - проинформировали в пресс-службе.

Стрельба на свадьбе под Одессой

Как сообщал УНИАН, 14 июля в селе Фонтанка Одесской области мужчина, передвигавшийся на автомобиле, устроил стрельбу из автоматического оружия возле ТРЦ "Ривьера". Другой мужчина на другом автомобиле в это время устроил дрифт на дороге.

Также очевидцы сообщили о выстрелах из расположенного недалеко ресторана "Море", где "отмечают свадьбу чеченцы". На место выехала полиция, был введен план "Перехват". В результате задержан устроивший стрельбу возле ТРЦ 22-летний Кирилл Крамаренко.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Свадьба была у 24-летнего Магомеда Закариева – известного спортсмена.

По данным директора департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, на свадьбе было несколько человек с российским гражданством, которых планируют выдворить из Украины.

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Автор: Лариса Козовая