Солдат госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами.

Военная прокуратура Донецкого гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил задержала военнослужащего за разбой, неуставные отношения и поджог солдата.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что он был задержан по факту нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, а также разбоя (ч. 2 ст. 406, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

"По предварительным данным, военнослужащий одной из воинских частей нанес телесные повреждения своему сослуживцу. Он избил потерпевшего, облил горючей жидкостью, поджег, а также завладел денежными средствами. Солдат доставлен в Центральную городскую больницу города Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой, ожогами пламенем правой нижней конечности", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Осуществление досудебного расследования по уголовному производству поручено следователям территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Краматорске.

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Автор: Таня Поляковская