В Донецкой области пьяный водитель сбил двух детей и мужчину, которые находились на обочине дороги.
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Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, вечером 1 мая 23-летний житель г. Покровска, находясь за рулем Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.
В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней – тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы.
Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
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