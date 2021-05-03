Мужчина погиб, девочка и мальчик получили травмы.

В Донецкой области пьяный водитель сбил двух детей и мужчину, которые находились на обочине дороги.

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Как сообщает отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, вечером 1 мая 23-летний житель г. Покровска, находясь за рулем Geely в состоянии алкогольного опьянения, допустил во время движения задним ходом наезд кузовом автомобиля на двух малолетних детей и мужчину, которые находились на обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия 9-летний мальчик и 13-летняя девочка получили ушибы, а 45-летний отец последней – тяжкие телесные повреждения, от которых на следующий день скончался в реанимационном отделении городской больницы.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если оно повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

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Автор: Виктория Токарева