У правоохранителя остался 10-летний сын.

Сегодня утром в аварии в Донецкой области при исполнении своих служебных обязанностей погиб 38-летний майор полиции Александр Корж.

Об этом в четверг, 15 июля, рассказали в полиции Донетчины.

По словам правоохранителей, Корж был за рулем служебного авто и вместе с коллегой доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование. Однако на дороге вблизи города Родинское Донецкой области машина съехала в кювет и перевернулась. Майор погиб, а пассажиры получили телесные повреждения.

Александр Корж посвятил службе в органах внутренних дел 21 год.

Читайте такжеВ пансионате Херсонской области внезапно застрелился полицейский"Всю жизнь полицейский работал на линии розыска без вести пропавших лиц и преступников, скрывавшихся от закона, вернул домой сотни людей и не дал избежать наказания злоумышленникам. С начала года Александр занял должность старшего оперуполномоченного сектора раскрытия преступлений против личности отдела криминальной полиции и начал раскрывать тяжкие и особо тяжкие преступления", - рассказали в полиции.

У правоохранителя остался 10-летний сын.

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Автор: Катерина Комолова