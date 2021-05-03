Водитель легкового автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и допустил столкновение со столбом.

В городе Покров Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек и еще двое пострадали.

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Как сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информация об автоаварии поступила к спасателям ночью.

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГСЧС предварительно установили, что водитель легкового автомобиля Kia Sorento не справился с управлением и допустил столкновение со столбом.

В результате столкновения погиб мужчина, еще двое мужчин пострадали.

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Автор: Виктория Токарева