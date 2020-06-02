Суд в Днепре вынес приговор женщине, заказавшей киллеру убийство бывшего мужа

Осужден также двух сообщников злоумышленницы.

В Днепре суд вынес приговор 39-летней женщине и двум ее сообщникам за умышленное убийство человека.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление было совершено в июне 2014 года. "На почве неприязненных отношений с бывшим мужем, которые возникли через развод и разделение общего имущества, указанная гражданка решила лишить его жизни. Для реализации умысла женщина привлекла приятеля, с которым имела близкие отношения, а он, в свою очередь, подыскал в качестве исполнителя, ранее судимого товарища, пообещав денежное вознаграждение в размере $10 тысяч", - рассказали в прокуратуре.

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Далее, отмечают в ведомстве, мужчина передал исполнителю обрез охотничьего ружья, привез его к месту проживания жертвы, а сам остался ждать в машине неподалеку. Когда потерпевший вышел из подъезда, наемный убийца выстрелил ему в грудную клетку, причинив несовместимое с жизнью телесное повреждение.

"Заказчица убийства свою вину не признала, однако ее полностью доказано прокуратурой. За совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК Украины, Красногвардейский районный суд назначил ей наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Женщину взяли под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

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Соучастник получил 10 лет и 10 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. Его обвиняют не только в убийстве человека, но и незаконном обращении с оружием, ведь во время обыска в его автомобиле обнаружили 20 патронов, которые мужчина приобрел и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Непосредственный исполнитель убийства приговору суда проведет за решеткой 14 лет с конфискацией имущества.

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