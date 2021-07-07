По предварительным данным, товары украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила группу компаний на незаконных поставках военных товаров в Российскую Федерацию.

Об этом информирует пресс-центр СБУ. Отмечается, что несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры от Министерства внутренних дел и Федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором.

По предварительной информации, товары украинских предприятий использовались для комплектования военных транспортных средств и бронетехники РФ.

Сотрудники СБУ установили, что «схему» организовало руководство одной из компаний-производителей запасных частей, которому было известно, что отдельные виды продукции по техническим характеристикам относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Однако это сознательно не отражалось в документации на экспорт.

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Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли 1,2 тыс. единиц продукции с признаками принадлежности к товарам военного назначения, документацию по экспорту продукции за рубеж, в том числе – РФ, производственное оборудование, компьютерную технику.

Изъятая продукция направлена на соответствующие экспертные исследования, по результатам проведения которых будут приняты процессуальные решения в уголовном производстве.

Продолжаются следственные действия для установления других лиц, возможно причастных к незаконным действиям.

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Автор: Светлана Макринская