Правоохранители брали квартиру штурмом.

В Днепре мужчина заперся в квартире и угрожал устроить взрыв или пожар.

По данным "Информатора", все произошло сегодня, в среду, 12 мая, около 8:30 утра на проспекте Героев, 23.

Читайте такжеВ Кривом Роге пьяный "агент ФСБ" угрожал взорвать дом – СМИМужчина пришел к своей сожительнице в квартиру на первом этаже. Пока женщина повела ребенка в детский сад, ее товарищ забаррикадировался в жилище и стал угрожать.

На место вызвали полицию, ГСЧС, газовую службу и "скорую". В конце концов КОРД взял квартиру штурмом. Мужчину обнаружили прячущимся в подвальной части и задержали. Причину своих действий он не объяснил.

Сообщается также, что когда нарушителя выводили из подъезда, у него выпал предмет, похожий на гранату.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова