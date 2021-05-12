В Днепре мужчина заперся в квартире и угрожал устроить взрыв или пожар.
По данным "Информатора", все произошло сегодня, в среду, 12 мая, около 8:30 утра на проспекте Героев, 23.
Читайте такжеВ Кривом Роге пьяный "агент ФСБ" угрожал взорвать дом – СМИМужчина пришел к своей сожительнице в квартиру на первом этаже. Пока женщина повела ребенка в детский сад, ее товарищ забаррикадировался в жилище и стал угрожать.
На место вызвали полицию, ГСЧС, газовую службу и "скорую". В конце концов КОРД взял квартиру штурмом. Мужчину обнаружили прячущимся в подвальной части и задержали. Причину своих действий он не объяснил.
Сообщается также, что когда нарушителя выводили из подъезда, у него выпал предмет, похожий на гранату.
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