У женщины могут быть проблемы с памятью, ее разыскивают, чтобы устроить в приют.

В Днепре в микрорайоне Северный местные дети забросали камнями бездомную женщину, и она вынуждена искать себе новое место.

Читайте такжеВ Киеве трое мужчин били и пытали бездомных людей ради забавыОб этом в Facebook написала местная жительница под логином Kat Net.

«В тупике в районе поселилась женщина, спит под кустом в такой собачий холод. Нормальная, адекватная, трезвая. Зовут Лиля, на вид лет 50-60. Говорит из Первомайска. Нет никого у нее. Больница не принимает. Кто-то пытался помочь, чтобы взяли в приют, дали ей номер телефона, сказали, что заберут 18 ноября. Но так ли это? Помогли теплой одеждой и едой. Дети забросали камнями, ищет место, где спать. Плачет», – отметила женщина.

По словам местных жителей, у женщины могут быть проблемы с памятью. После инцидента с детьми она ушла. В местной группе разместили объявление о ее розыске, чтобы помочь устроить женщину в приют.

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Автор: УНИАН