Женщину в присутствии родственников передали медикам для обследования.

В Днепре спасли 80-летнюю пенсионерку, которая едва не сорвалась с подоконника восьмого этажа.

Читайте такжеВ Херсоне полицейские спасли женщину от самоубийства: вытащили из петли (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН

«Старушку в окне многоэтажки заметили прохожие и вызвали ГСЧС. Те сразу развернули пожарную лестницу. Спасатель поднялся на высоту и осторожно толкнул женщину с подоконника обратно в квартиру. 80-летняя пенсионерка не пострадала», – говорится в сюжете.

Женщину в присутствии родственников передали медикам для обследования.

Детали события

По информации Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, женщина сидела на подоконнике с намерением совершить самоубийство.

Со слов свидетелей происшествия, бабушка плохо слышала и была дезориентирована.

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Автор: Катерина Шварц