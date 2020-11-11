В Днепре спасли 80-летнюю пенсионерку, которая едва не сорвалась с подоконника восьмого этажа.
Читайте такжеВ Херсоне полицейские спасли женщину от самоубийства: вытащили из петли (фото)Об этом говорится в сюжете ТСН
«Старушку в окне многоэтажки заметили прохожие и вызвали ГСЧС. Те сразу развернули пожарную лестницу. Спасатель поднялся на высоту и осторожно толкнул женщину с подоконника обратно в квартиру. 80-летняя пенсионерка не пострадала», – говорится в сюжете.
Женщину в присутствии родственников передали медикам для обследования.
Детали события
По информации Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области, женщина сидела на подоконнике с намерением совершить самоубийство.
Со слов свидетелей происшествия, бабушка плохо слышала и была дезориентирована.
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