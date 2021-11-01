По просьбе представителей мобильных групп местные чиновники отказывались предъявить свои сертификаты о вакцинации от COVID-19.

В Черновцах правоохранители составили административные протоколы на два ресторана в центре города, в которых обедали местные чиновники, которые по требованию представителей мобильных групп отказались продемонстрировать сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщила заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в Черновицкой области Анжела Косован на своей странице в Facebook.

По ее словам, во время проверки мобильной группы Госпродпотребслужбы совместно с Национальной полицией, в ресторане "Незабаром" председатель Черновицкого районного совета Руслан Домницак отказался предъявить правоохранителям сертификат о вакцинации от коронавируса для подтверждения законного пребывания на территории заведения.

"Как оказалось, сертификата нет и вакцинироваться они даже не собираются. Но вместе с тем, господин Домницак переписал фамилию полицейского и начал звонить "кому надо", чтобы завершить проверку", – сообщила Косован.

Читайте такжеCOVID-сертификат могут аннулировать: в Минздраве назвали условиеКроме того, по сообщению чиновника, в ресторане "Панська гуральня" представители мобильной группы зафиксировали отказ директора Департамента урбанистики и архитектуры горсовета Андрея Тимофейчука предъявить ковид-сертификат.

"На заведения на месте были составлены протоколы об административном правонарушении", – сообщила Анжела Косован.

Напомним, что в Черновицкой области действует "желтая" зона карантинных ограничений. В связи со значительным уровнем распространения коронавирусной инфекции, с 1 ноября все школы региона отправили на дистанционную форму обучения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Николай Кобылюк