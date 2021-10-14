В здании расположены офисы нескольких общественных организаций.

В Черновцах неизвестные облили нечистотами фасад здания, в котором размещен Украинский народный дом.

Как сообщил корреспонденту УНИАН председатель общества Владимир Старик, инцидент произошел накануне.

По его словам, неизвестные облили нечистотами фасад помещения на улице Якоба фон Петровича, где размещена табличка с надписями "Украинский народный дом" и "Организация украинских националистов".

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По словам Старика, в последний раз подобный инцидент в Черновцах произошел в 2014 году - тогда обливали памятник Буковинскому куреню, тогда еще продолжалась Революция достоинства.

"Может ли сегодняшний инцидент означать, что начинается какая-то революция? Увидим", – отметил Старик.

Справка УНИАН. Украинский народный дом в Черновцах – это старейшая общественная организация в Черновицкой области. Устав общества был утвержден 22 января 1884 года краевым правительством Буковины, которая в то время входила в состав Австро-Венгрии. Украинский народный дом с момента основания играл важную роль в возрождении украинского языка и идентичности.

В настоящее время на базе Украинского народного дома работает социальное партнерство, которое включает шесть общественных организаций.

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Автор: Николай Кобылюк