Инспектор ювенальной полиции переходил дорогу с велосипедом на зебре.

В Чернигове легковушка насмерть сбила полицейского на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Нацполиции в области.

Согласно информации, вчера около девяти часов вечера на пешеходном переходе в спальном районе Чернигова 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия.

"За рулем автомобиля находилась женщина 1990 года рождения. Полицейский с велосипедом переходил дорогу "на зебре", в это время в него въехал автомобиль", - уточнили в секторе коммуникаций.

Читайте такжеОстались без мамы: на Луганщине молодая семья попала в смертельное ДТП по пути на отдых (фото)

Визуально водитель была трезвой, однако это еще будет устанавливаться во время следствия.

По факту ДТП открыто производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ирина Синельник