Вероятно, завалы будут разбирать и ночью.

В Черкассах под завалами гостиницы, куда попала боевая часть сбитой вражеской ракеты, еще могут быть люди.

"Под завалами еще могут быть люди. Туда упали не обломки ракеты, а именно ее боевая часть", - заявил в комментарии Радио Свобода мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

По его словам, вероятно, завалы будут разбирать и ночью.

Мэр добавил, что сейчас в больнице находятся 10 человек, пострадавших в результате атаки, двое – в критическом состоянии.

От удара также разрушен центральный рынок. Бондаренко отметил, что там нет ни одного военного объекта.

"Слава Богу, это произошло до 6 утра, потому что в 7 часов здесь сотни, а то и тысячи людей, которые приходят покупать продукты, покупать вещи первой необходимости", – добавил городской голова.

Ракетная атака на Украину 21 сентября

Под утро российские оккупанты обстреляли Украину, запустив 43 крылатые ракеты, 36 из них удалось сбить.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской области, а затем – в Киеве. Также взрывы были в Ривне и во Львовской области. Кроме того, оккупанты обстреляли Харьков.

Силами ПВО над территорией Черкасской области были сбиты четыре российские ракеты. В Черкассах остатки ракеты упали в центре города, повредив здание отеля и рынок.

По данным спасателей, в результате этого пострадали 9 человек, 13 эвакуировали. Из-под завалов спасли одного человека.

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