Информации о погибших или пострадавших пока нет.

На предприятии в городе Дрогобыч Львовской области во время ракетного обстрела сегодня утром были люди. Об этом сообщил председатель Дрогобычской районной военной администрации Степан Кулиняк.

По его информации, в 06:25 произошло попадание ракет в объекты промышленной инфраструктуры. Повреждена значительная часть зданий.

"На момент ракетного обстрела на предприятии находились работники. К счастью, информации о погибших или пострадавших пока нет", - заявил он и добавил, что спасатели продолжают тушить пожар и разбирать завалы.

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Ракетная атака на Украину 21 сентября

Под утро российские оккупанты обстреляли Украину, запустив 43 крылатые ракеты, 36 из них удалось сбить.

Противовоздушная оборона работала в Черкасской области, а затем – в Киеве. В Харькове было зафиксировано шесть "прилетов". Также взрывы были в Ривне и во Львовской области, в частности в Дрогобыче.

По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого, по Дрогобычу враг нанес три ракетных удара. Два "прилета" - по промышленному объекту. Там загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада. Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу, где тоже возник пожар.

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