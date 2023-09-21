Ракеты захватчики запускали в несколько волн, в воздушное пространство Украины они входили с разных направлений.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный сообщил, что во время ночной атаки российские оккупанты запустили по Украине 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36.

В сообщении в Telegram-канале Залужного отмечается, что ночью 21 сентября около 03:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

"Всего зафиксированы пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса", - сообщил главнокомандующий.

Он добавил, что ракеты враг запускал в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили с разных направлений, постоянно меняя курс по маршруту.

"В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 36 крылатых ракет", - заявил Залужный.

Главнокомандующий также отметил, что к отражению удара были задействованы зенитные ракетные войска, истребительную авиацию воздушных сил, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

"Кроме того, в 06:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову", - добавил Залужный.

Ракетная атака 21 сентября

Под утро в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около двух часов. Около 05:00 противовоздушная оборона работала в Черкасской области, а потом - в Киеве. В Харькове было зафиксировано шесть "прилетов". Также взрывы были в Ровно и во Львовской области.

В частности, в Киеве было зафиксировано падение обломков от сбития вражеских ракет в четырех районах. В Дарницком районе оккупанты повредили газовую трубу.

Вас также могут заинтересовать новости: