В Черкассах спасатели продолжают ликвидацию последствий вражеской атаки.

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также произошло возгорание торговых павильонов на рынке.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС. "По состоянию на 9:30, предварительно, пострадало 9 человек и 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек", - уточняется в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожар торговых павильонов ликвидирован на площади 750 кв. м. Продолжается тушение незначительных очагов под завалами отеля.

Как добавил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, продолжается разбор завалов на месте падения обломков российской ракеты. По его данным состояние двух пострадавших тяжелое. "Медики оказывают всю необходимую помощь", - уточнил он.

Удар по Черкассам

Под утро в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу, которая затянулась почти на два часа. Около 05:00 противовоздушная оборона работала в Черкасской области. Позже стало известно, что обломки ракеты упали в центральной части города.

Кроме этого, падение обломков зафиксировано в Киеве и Киевской области. Также были "прилеты" в Харькове, Ровно и во Львовской области.

Сейчас известно, что в Киеве в результате атаки пострадали семь человек, среди которых один ребенок. А в Киевской области трое раненых.

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