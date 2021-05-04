Около десятка людей дрались в парке, пока их не остановили члены общественного формирования «Муніципальна варта».

В центре Одессы во время массовой драки один из ее участников получил ножевое ранение лица.

Как сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета, инцидент произошел 3 мая в парке Преображенский.

Согласно сообщению, члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муніципальна варта», патрулируя парк, заметили дерущихся людей - около 10 человек.

Они приостановили драку, вызвали бригаду «скорой» помощи и полицию.

«До приезда «скорой» одному из пострадавших, у которого оказалось ножевое ранение лица, была оказана домедицинская помощь», - рассказали в мэрии.

Позже на место драки прибыл экипаж полиции и медики. Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.

Как выяснилось, участники драки знакомы друг с другом.

В полиции случившееся пока не комментируют.

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Автор: Лариса Козовая