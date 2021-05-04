В центре Одессы во время массовой драки один из ее участников получил ножевое ранение лица.
Как сообщили журналистам в Департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета, инцидент произошел 3 мая в парке Преображенский.
Согласно сообщению, члены общественного формирования по охране общественного порядка «Муніципальна варта», патрулируя парк, заметили дерущихся людей - около 10 человек.
Они приостановили драку, вызвали бригаду «скорой» помощи и полицию.
«До приезда «скорой» одному из пострадавших, у которого оказалось ножевое ранение лица, была оказана домедицинская помощь», - рассказали в мэрии.
Позже на место драки прибыл экипаж полиции и медики. Всем потерпевшим была оказана медицинская помощь, от госпитализации они отказались.
Как выяснилось, участники драки знакомы друг с другом.
В полиции случившееся пока не комментируют.
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