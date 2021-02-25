На место инцидента вызвали медиков.

В центре Киева огромная глыба льда упала на голову девушке, нанеся ей серьезную травму.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел на улице Большой Васильковской возле Киевского национального лингвистического университета. Пострадавшая потеряла сознание.

"Женщина пытается оказать ей помощь, скорая еще в пути. Берегите себя", - говорится в сообщении.

Отметим, с начала потепления это уже не первый подобный инцидент. На днях в Киеве пострадала женщина в Голосеевском районе еще один случай падения снежной глыбы на человека произошел во Львове.

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Автор: Юрий Годован