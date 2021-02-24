Женщину с ушибами и травмами головы госпитализировали.

Во Львове на 35-летнюю женщину с крыши упала снежная глыба и травмировала. Инцидент произошел на улице Лесная, 7а, около 13:15 ч 23 февраля.

Читайте такжеУшиб спины, руки и открытый перелом ноги: во Львове глыба льда упала на студентку (видео)Об этом сегодня сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной госадминистрации.

Женщину с диагнозом: "ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей правого бедра, ушиб правой голени-ступневого сустава" в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу скорой помощи.

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Автор: УНИАН