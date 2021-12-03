Женщины планировали вылететь в Стамбул.

В аэропорту "Львов" у двух иностранок таможенники изъяли ювелирные изделия и валюту более чем на 15 млн грн.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, 2 декабря, около 20:00, сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул" обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты.

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"Две женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор". Однако при проверке их багажа таможенники совместно с пограничниками обнаружили $125,7 тыс., 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, осуществляется документирование данного правонарушения, указанные средства и ювелирные украшения будут изъяты в соответствии с протоколом о нарушении таможенных правил.

Как сообщал УНИАН, в ноябре киевские таможенники в международном аэропорту "Борисполь" предотвратили попытку вывоза за границу трех волков под видом собак. В частности, по документам, предоставленным к таможенному контролю, из Украины в Непал вывозили трех сибирских лайек, которые не представляют высокой племенной ценности, общей стоимостью 15 тыс. грн.

Однако при досмотре груза киевские таможенники обнаружили расхождения с заявленными данными, поскольку так называемые "собаки" издавали совсем не характерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. По внешнему виду животные не были похожи на лайек, а имели все волчьи признаки.

Автор: Светлана Макринская