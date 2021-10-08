Гражданин Японии намеревался пересечь с оборудованием украинско-молдавскую границу.

В Одесской области пограничники задержали иностранца со шпионским оборудованием.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, нарушителя – гражданина Японии – выявили военнослужащие Белгород-Днестровского отряда при проверке рейсового автобуса, который ехал в Молдову через пункт пропуска "Паланка".

"Во время совместного с таможенниками осмотра в вещах иностранца обнаружили шпионское оборудование: две пары очков, две ручки и часы, в которых были вмонтированы скрытые камеры и микро-USB разъемы", - сказано в сообщении.

О данном факте проинформированы компетентные органы. Иностранца через границу не пропустили, технические устройства изъяли.

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А в городе Измаил Одесской области спасатели ликвидировали пожар на буксире, пришвартованном на судоремонтном заводе.

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Автор: Лариса Козовая