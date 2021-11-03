В Хмельницкой области патрульные увидели два пассажирских буса и остановили транспорт для проверки наличия у пассажиров сертификатов о вакцинации. У людей, которые направлялись в Киев, таких документов не было, они устроили бунт и перекрыли дорогу.
Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Kamianets PLUS". В комментариях пользователи считают, что пассажиры могли ехать в Киев на акцию протеста, которые устроили "антивакцинаторы".
Так, 2 ноября патрульные увидели два пассажирских микроавтобуса, в которых были пассажиры. Оказалось, что они ехали из Каменца-Подольского Хмельницкой области в Киев. Правоохранители остановили транспорт для проверки COVID-сертификатов. У пассажиров справок о вакцинации не было.
Читайте также"Вы не имеете права": в Киеве из маршрутки с трудом вытащили женщину, которая ехала без маскиЛюди из бусов объявили о бунте и перекрыли дорогу. Однако импровизированную акцию протеста быстро прекратили. Полиция напомнила пассажирам об ответственности за блокирование дорог. Перевозчики в свою очередь отказались везти людей без сертификатов в Киев. Пассажирам ничего не осталось - они прекратили блокировку дороги и разошлись.
В комментариях пользователи пишут, что люди из бусов могли ехать в Киев на марш "антивакцинаторов", который сегодня, 3 ноября, начался в центре столицы. Ранее УНИАН уже сообщал, что противники вакцинации провели минуту молчания в память тех, "кто убит вакциной".
Также Вас могут заинтересовать новости:
- Копы пытались проверить COVID-паспорта в автобусе: им устроили скандал (видео)
- В Черновцах составили админпротоколы на рестораны, где чиновники обедали без ковид-паспортов (фото)
- Приехала хоронить маму, а ковид забрал и отца: в Черновцах от коронавируса умерла врач
- В центре Киева "антивакцинаторы" развернули авто с бочкой: опасаются, что в ней ядовитое вещество (фото)
- "Это сюр" : в Киеве врач не могла попасть на работу из-за марша"антивакцинаторов"