Людей из двух пассажирских бусов остановили копы, в ответ на это они объявили об импровизированной акции протеста.

В Хмельницкой области патрульные увидели два пассажирских буса и остановили транспорт для проверки наличия у пассажиров сертификатов о вакцинации. У людей, которые направлялись в Киев, таких документов не было, они устроили бунт и перекрыли дорогу.

Видео инцидента появилось в Telegram-канале "Kamianets PLUS". В комментариях пользователи считают, что пассажиры могли ехать в Киев на акцию протеста, которые устроили "антивакцинаторы".

Так, 2 ноября патрульные увидели два пассажирских микроавтобуса, в которых были пассажиры. Оказалось, что они ехали из Каменца-Подольского Хмельницкой области в Киев. Правоохранители остановили транспорт для проверки COVID-сертификатов. У пассажиров справок о вакцинации не было.

Читайте также"Вы не имеете права": в Киеве из маршрутки с трудом вытащили женщину, которая ехала без маскиЛюди из бусов объявили о бунте и перекрыли дорогу. Однако импровизированную акцию протеста быстро прекратили. Полиция напомнила пассажирам об ответственности за блокирование дорог. Перевозчики в свою очередь отказались везти людей без сертификатов в Киев. Пассажирам ничего не осталось - они прекратили блокировку дороги и разошлись.

В комментариях пользователи пишут, что люди из бусов могли ехать в Киев на марш "антивакцинаторов", который сегодня, 3 ноября, начался в центре столицы. Ранее УНИАН уже сообщал, что противники вакцинации провели минуту молчания в память тех, "кто убит вакциной".

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Автор: Полина Кузенко