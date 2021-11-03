Они говорят, что не позволят, чтобы им выдавали "собачьи паспорта".

Противники вакцинации объявили минуту молчания в память о тех, "кто убит вакциной".

Как передает корреспондент УНИАН, акция противников обязательной вакцинации на площади Конституции в Киеве продолжается.

Ее участники выступают с эмоциональными речами. В частности, они против не только вакцинации, но и цифровых документов. Они желают, чтобы эта документация была бумажной, как раньше.

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Также они считают, что власть введет ковидные паспорта, а вслед за ними "собачьи паспорта" для каждого человека.

"Мы не позволим, чтобы у нас были собачьи паспорта", - сказала одна из выступающих со сцены.

Также участники акции почтили минутой молчания "жертв вакцины".

"Давайте почтим память тех, кто был убит вакциной и закован в ковидных больницах", - сказал один из выступающих.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, в центре Киева проходит акция противников обязательной вакцинации. Участники мероприятия, в частности, заблокировали движение в правительственном квартале.

Напомним, по данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от коронавируса. Представительница ДЭЦ подчеркнула, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятен и польза значительно превышает риск.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Дмитрий Хилюк