Кроме того, пограничники заметили четырех человек неподалеку. Начато досудебное расследование.

У границы с Российской Федерацией украинские пограничники обнаружили четыре парашюта.

Читайте такжеСамолет из Румынии нарушил границу и залетел вглубь Украины (видео)Об этом в среду, 5 мая, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сначала во время патрулирования пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории России, а еще один человек - на территории Украины.

Впоследствии правоохранители наткнулись на парашюты.

"На указанное направление немедленно выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы. В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они были в камыше неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, стражи порядка обнаружили там четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины", - рассказали в МВД.

Начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.

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Автор: Катерина Комолова