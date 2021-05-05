У границы с Российской Федерацией украинские пограничники обнаружили четыре парашюта.
Читайте такжеСамолет из Румынии нарушил границу и залетел вглубь Украины (видео)Об этом в среду, 5 мая, рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Сначала во время патрулирования пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории России, а еще один человек - на территории Украины.
Впоследствии правоохранители наткнулись на парашюты.
"На указанное направление немедленно выдвинулась группа реагирования одного из подразделений охраны государственной границы. В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они были в камыше неподалеку от государственной границы. Осмотрев находку, стражи порядка обнаружили там четыре парашюта, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины", - рассказали в МВД.
Начато досудебное расследование по ст. 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", в рамках которого проводятся неотложные следственные действия.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Во Львовской области водитель под наркотиками совершил ДТП и потерял жену (фото)
- В Одесской области мужчина "ради развлечения" расстрелял двух бездомных собак
- В горах на Закарпатье туристы нашли тело неизвестного (видео)
- На Тернопольщине АТОвец убил одного из шести нападавших на его дом (фото)
- В Одесской области дотла сгорел пассажирский автобус: момент попал на видео
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram