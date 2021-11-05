Нарушительницу депортируют.

35-летняя гражданка Украины пыталась въехать на территорию Венгрии без соответствующих документов через КПП "Берегшурань", а когда ее разоблачили – напала на венгерского правоохранителя.

Об этом говорится в материалах Окружной следственной прокуратуры Дебрецена, цитирует Mukachevo.net.

Инцидент произошел в августе 2021 года. Во время проверки женщина предоставила свой паспорт, но во въезде в соседнюю страну ей отказали.

Украинку не остановили предупреждения правоохранителей, которые настаивали, чтобы иностранка возвращалась на Родину. Гражданка забрала свой паспорт и все же решилась на пересечение границы без разрешения.

Читайте такжеКомандир ВСУ оказался гражданином РФ и собирал тайные военные документыСержант полиции попытался остановить нарушительницу, применив физическую силу. В ответ задержанная начала кричать и оттолкнула венгерского полицейского, продолжая сопротивляться пока на нее не надели наручники.

Следственная прокуратура приняла решение о содержании женщины под стражей за насилие над должностным лицом, а затем допросила ее как подозреваемую, наложив арест.

Сейчас 35-летнюю украинку приговорили к условному сроку и депортации из Венгрии в суде г. Вашарошнамень.

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Автор: Виолетта Орлова