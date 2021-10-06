Мужчина пригласил девочку к себе домой смотреть фильмы и напал.

В Киеве арестован мужчина, подозреваемый в изнасиловании 14-летней дочери.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По материалам следствия, 2 октября 38-летний житель столицы пригласил к себе домой 14-летнюю дочь посмотреть кино. С ее мамой муж разведен и живет отдельно.

"Находясь в квартире, мужчина, демонстрируя и угрожая применить предметы, внешне похожие на нож и пистолет, заставил несовершеннолетнюю дочь вступить с ним в половые отношения, таким образом изнасиловал ее", - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 152 УК Украины. Во вторник, 5 октября, суд избрал ему безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь отцу грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Волыни нападающий изнасиловал девушку после гинекологической операции. В Киеве 74-летний мужчина пригласил к себе домой восьмилетнюю девочку и совершал в отношении нее развратные действия. А в Мариуполе мужчина уколол девушке психотропы и изнасиловал.

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Автор: Катерина Комолова