Глория Эстефан пострадала от родственника.

Американская певица Глория Эстефан в эфире шоу Red Table Talk рассказала, что в юном возрасте стала жертвой изнасилования. По словам 64-летней певицы, в 9 лет над ней надругался родственник.

Глория призналась, что мужчина угрожал, что убьет ее, если она что-то расскажет маме. Изначально девушка боялась, что родственник таки сдержит свое обещание, поэтому молчала. Но позже она таки призналась маме в изнасиловании, так как не могла в одиночку пережить этот стресс. В результате мама будущей певицы обратилась в полицию.

"Они сказали моей матери не выдвигать обвинения, потому что, по их словам, тогда мне предстоит пережить более серьезную травму, когда я буду свидетельствовать в суде", - вспомнила исполнительница.

Читайте такжеЖена Дмитрия Гордона в бикини похвасталась аппетитными формамиТакже Эстефан добавила, что никогда не винила себя в случившемся. По ее словам, мужчина просто сошел с ума. Кроме того, на фоне стресса у нее начали выпадать волосы.

Кто такая Глория Эстефан

Глория Эстефан - американская певица и автор песен кубинского происхождения. Продав свыше 100 миллионов своих записей и выиграв пять наград "Грэмми", Эстефан претендует на титул королевы латиноамериканской поп-музыки.

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Автор: Диана Могилевич