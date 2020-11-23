Открыто уголовное производство, подозреваемый задержан.

В Киеве 37-летний мужчина во время секса задушил свою бывшую девушку.

Читайте такжеКиевлянин жестоко убил собственную тещу (фото, видео)Как пишет «Обозреватель», инцидент произошел 20 ноября в квартире погибшей на Чоколовском бульваре (Соломенский район).

По словам информационного источника, киевлянин позвонил в полицию и сказал, что его экс-возлюбленная перестала подавать признаки жизни.

В итоге выяснилось, что смерть наступила в результате механической асфиксии (были закрыты нос и рот).

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины. Подозреваемый в убийстве задержан.

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Автор: УНИАН