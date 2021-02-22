В Кривом Роге мужчина из-за ревности жестоко убил свою сожительницу, нанеся ей более 16 ударов ножом.
Женщина скончалась на месте инцидента, сообщает Криворожское районное управление полиции.
"Преступление произошло вечером 20 февраля в одном из домов Широковского района. Правоохранители установили, что мужчина во время конфликта схватил нож и нанес своей сожительнице множественные ножевые ранения по всему телу. От полученных ранений 28-летняя женщина скончалась, а мужчина оставив нож воткнутым в теле умершей, скрылся с места преступления", - сообщили в полиции.
В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали подозреваемого по ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
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