Подозреваемому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

В Кривом Роге мужчина из-за ревности жестоко убил свою сожительницу, нанеся ей более 16 ударов ножом.

Женщина скончалась на месте инцидента, сообщает Криворожское районное управление полиции.

"Преступление произошло вечером 20 февраля в одном из домов Широковского района. Правоохранители установили, что мужчина во время конфликта схватил нож и нанес своей сожительнице множественные ножевые ранения по всему телу. От полученных ранений 28-летняя женщина скончалась, а мужчина оставив нож воткнутым в теле умершей, скрылся с места преступления", - сообщили в полиции.

В течение нескольких часов правоохранители установили и задержали подозреваемого по ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Мужчине грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

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Автор: УНИАН