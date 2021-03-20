Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.

В поселке Райгородок Донецкой области нетрезвый сын убил мать из-за того, что она требовала от него устроиться на работу.

Читайте такжеВ Харькове мужчина забил до смерти собственную мамуОб этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что в полицию обратился сосед убитой.

По указанному им адресу правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины, следы крови в комнате и установили, что к преступлению причастен сын погибшей, который жил в этом же доме.

«32-летний мужчина сообщил, что конфликт начался из-за того, что мать требовала найти работу. За это злоумышленник нанес ей удары кулаками и топором по голове, оставив лежать на полу», - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.

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Автор: Катерина Шварц