В поселке Райгородок Донецкой области нетрезвый сын убил мать из-за того, что она требовала от него устроиться на работу.
Читайте такжеВ Харькове мужчина забил до смерти собственную мамуОб этом сообщает полиция Донецкой области.
Отмечается, что в полицию обратился сосед убитой.
По указанному им адресу правоохранители обнаружили тело 58-летней женщины, следы крови в комнате и установили, что к преступлению причастен сын погибшей, который жил в этом же доме.
«32-летний мужчина сообщил, что конфликт начался из-за того, что мать требовала найти работу. За это злоумышленник нанес ей удары кулаками и топором по голове, оставив лежать на полу», - говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали, начато уголовное производство.
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