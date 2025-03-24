Медицинские эксперты заявили о том, что убийца склонен ко лжи и манипуляциям.

В Польше суд приговорил гражданина Украины к пожизненному лишению свободы. Следствие установило, что он задушил свою жену и двух дочерей, сообщает RMF FM.

Отмечается, что в ноябре 2023 года в городе Пущиково недалеко от Познани 44-летний Сергей задушил свою 29-летнюю супругу Юлию и двух дочерей - 4-летнюю Дарью и полуторагодовалую Марию. Суд признал доказательства против обвиняемого безоговорочными.

В издании поделились, что медицинские эксперты заявили о том, что убийца склонен ко лжи и манипуляциям. На этапе следствия обвиняемый подробно описывал то, как убил жену и детей. Тем не менее во время последнего слушания он внезапно изменил свои показания и стал отрицать вину.

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В итоге судья удовлетворил требование прокуроров, которые настаивали на высшей степени наказания. Они аргументировали это тем, что мужчина совершил убийства с особой жестокостью. В издании подчеркнули, что защита объявила о подаче апелляции.

Последние происшествия

Ранее в Киеве приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы мужчину, который убил собаку, сбросив ее с лестницы. Обвиняемый, который жил с сожительницей, двумя ее сыновьями и общей 11-месячной дочерью, привел в квартиру бездомную собаку Милку и впоследствии начал выталкивать ее в подъезд. Он бил собаку ногами, а затем, держа дочь на руках, бросил животное с лестницы, после чего снова начал бить собаку.

Кроме того, правоохранители установили личность женщины, которая 23 марта принесла в райотдел полиции в Одесской области взрывчатку и сама погибла при взрыве. Состояние раненых при взрыве полицейских оценивается как удовлетворительное.

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