Кличко говорит, что ТРЦ на проезжей части в Киеве уже демонтируют

Работники ДЭУ Святошинского района наконец выявили нарушение границ строительства.

В Киеве начали демонтаж незаконных конструкций здания нового ТРЦ на проспекте Леся Курбаса, что на конечной остановке скоростного трамвая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что город заставил застройщика убрать часть объекта, которую он незаконно возвел на дороге. Кличко показал видео о том, как строители начали демонтаж конструкции.

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«Как только появилась информация, город сразу направил на строительство комиссию с проверкой. Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства. Поэтому руководство коммунальной корпорации «Киевавтодор» обратилось в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины, прокуратуру столицы и полицию относительно реагирования на правонарушения», - сказал мэр.

По его словам, комиссия установила, что в результате действий застройщика нарушены границы строительства и повреждена проезжая часть, а в дорожное покрытие установлена монолитная железобетонная опора.

«Заказчик строительства не получал и не мог получить согласование строить на дороге. К тому же специалистов «Киевавтодора» сначала не допустили на объект для осмотра и оценки нанесенного городу ущерба. И застройщик сначала отказывался убрать конструкцию. Но после некоторых аргументов относительно возможных «перспектив» город заставил застройщика согласиться и убрать произведение строительного «креатива» с дороги. За свой счет. Вчера под вечер застройщик начал работы по демонтажу конструкции с проезжей части. И также восстановит там дорогу», - рассказал Кличко.

Мэр добавил, что земельный участок для возведения этого ТРЦ Киевсовет выделил в 2010 году.

По данным СМИ, ТРЦ April City строят экс-чиновники КГГА времен Леонида Черновецкого - Денис Басс и Виталий Журавский, которые работали его заместителями до 2010 года. В то же время в соответствии с паспортом объекта, заказчик строительства ТРЦ April City - ООО "Фаворит-Полис".

ТРЦ April City - это вторая очередь соседнего ТЦ «Апрель». Первая очередь проекта в 6000 кв. м была введена в эксплуатацию еще в 2014 году. Вторая очередь должна была стать более масштабной. Согласно информации на сайте девелопера, общая площадь ТРЦ составит 90 900 кв. м.

В начале июня в соцсетях появились фотографии строительства ТРЦ April City на станции скоростного трамвая «Кольцевая дорога», на которых видно, что строительство заняло одну полосу проезжей части. Это вызвало резонанс и возмущение киевлян.

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