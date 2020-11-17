Трамвай сошел с рельсов и влетел в ограждение: появилось видео / фото ua.depositphotos
В Одессе трамвай сошел с рельсов и снес металлическое ограждение.
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Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», инцидент произошел вчера поздно вечером на Куликовом поле.
В частности, совершая маневр, вагон сошел с рельсов и протаранил ограду.
Отмечается, что в момент происшествия в салоне пассажиров не было, так как трамвай направлялся в депо.
Причина ДТП устанавливается.
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