Трамвай сошел с рельсов и влетел в ограждение: появилось видео / фото ua.depositphotos

В Одессе трамвай сошел с рельсов и снес металлическое ограждение.

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Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», инцидент произошел вчера поздно вечером на Куликовом поле.

В частности, совершая маневр, вагон сошел с рельсов и протаранил ограду.

Отмечается, что в момент происшествия в салоне пассажиров не было, так как трамвай направлялся в депо.

Причина ДТП устанавливается.

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Автор: Лариса Козовая