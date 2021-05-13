Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, злоумышленник пытался имитировать несчастный случай.

31-летний таксист из Одессы напал на собственную тетку, чтобы расплатиться с долгами.

Об этом пишет глава полиции Киевской области в Facebook Андрей Небытов.

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"31-летний таксист набрал долгов, а чтобы рассчитаться, спланировал и совершил нападение на собственную тетю. 11 мая этот молодой человек из Одессы приехал к родственникам в с. Тарасовка, но не в гости, а для совершения тяжких преступлений", – отмечает Небытов.

Подозреваемый дождался, когда хозяин дома уйдет на дежурство, напал на родственницу, а затем забрал из дома все деньги.

"Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание", – пояснил Небытов.

Мужчину оперативники задержали уже в Одессе.

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Автор: Яна Ставская