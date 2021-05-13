31-летний таксист из Одессы напал на собственную тетку, чтобы расплатиться с долгами.
Об этом пишет глава полиции Киевской области в Facebook Андрей Небытов.
Читайте такжеВ Полтавской области в ДТП погибли двое журналистов (фото)
"31-летний таксист набрал долгов, а чтобы рассчитаться, спланировал и совершил нападение на собственную тетю. 11 мая этот молодой человек из Одессы приехал к родственникам в с. Тарасовка, но не в гости, а для совершения тяжких преступлений", – отмечает Небытов.
Подозреваемый дождался, когда хозяин дома уйдет на дежурство, напал на родственницу, а затем забрал из дома все деньги.
"Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание", – пояснил Небытов.
Мужчину оперативники задержали уже в Одессе.
Вас также могут заинтересовать новости
- Сделал бомбу и готовил теракт в Мариуполе: агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмы
- "Как Халк ездил на Минеральные Воды": пассажир разгромил купе поезда в Трускавец (фото)
- Подростки-живодеры убили лису и пугали ею прохожих во Львоской области – соцсети (фото)
- Обстрел BMW X5 из гранатомета в Ивано-Франковске: камера зафиксировала стрелка (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram