Мужчина "из рук в руки" сбывал клиентам каннабис, МДМА и амфетамин.

В Киеве разоблачили 24-летнего таксиста, который незаконно хранил и продавал наркотики.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, парень приехал на заработки в Киев из Запорожья и устроился работать таксистом.

"Используя арендованное авто молодой человек лично сбывал заказчикам наркотики, а именно каннабис и психотропные вещества - МДМА и амфетамин "из рук в руки". Злоумышленника разоблачили "на горячем", во время обыска его автомобиля изъято 29 свертков психотропных веществ и наркотического средства", - рассказали в прокуратуре.

Читайте такжеВ Киеве стоматолог пытался убить пациентку токомОболонская окружная прокуратура сообщила мужчине о подозрении по факту незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ с целью их дальнейшего сбыта - ч. ч. 1, 2 ст. 307 УК Украины.

Правоохранители также устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

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Автор: Катерина Комолова