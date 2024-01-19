В Бюро отмечают, что для того, чтобы объявить человеку подозрение, а затем избрать ему меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств.

Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объяснила, почему Бюро не могло сразу задержать сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа.

Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как получилось, что в таком резонансном деле пропал человек.

По ее словам, мог случиться "ряд определенных факторов".

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"ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Для того, чтобы объявить ему подозрение, а затем избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств", - сказала пресс-секретарь.

Сапьян отметила, что официально Гринкевич границу не пересекал.

Она напомнила, что внимание к львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается, приковано с конца декабря. Уголовное производство, согласно которому этот бизнесмен сейчас находится в СИЗО, касается дачи взятки в полмиллиона долларов одному из работников ГБР для решения своего вопроса.

"А относительно уголовного производства, которое касалось именно сделок с Министерством обороны, мы ожидали результатов экспертиз. И когда насобирали уже достаточно аргументов для обвинения, тогда объявляли подозрения", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что родственнику львовского бизнесмена объявлено подозрение в мошенничестве и в участии в преступной организации.

"Осталось теперь его задержать и избрать меру пресечения", - добавила Сапьян.

Дело Гринкевичей - подробности

29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.

Известно, что компании этого бизнесмена являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны - он получил 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. Многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Сумма убытков может превышать 1 млрд грн.

11 января ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену. В то же время в Минобороны сообщили, что разрывают все договоры с этими компаниями. Впоследствии оборонное ведомство обратилось в ГБР, чтобы министерство признали потерпевшей стороной по этому делу.

Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем фигурантам по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ.

В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 млн грн для каждого из них. Срок действия постановлений - до 16 марта.

Четвертый – участник преступной схемы – Игорь Гринкевич находится под стражей с 29 декабря, а пятый – его сын Роман – объявлен в розыск.

Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

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