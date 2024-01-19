Советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян объяснила, почему Бюро не могло сразу задержать сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа.
Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, как получилось, что в таком резонансном деле пропал человек.
По ее словам, мог случиться "ряд определенных факторов".
"ГБР не может просто взять и задержать безосновательно человека. Для того, чтобы объявить ему подозрение, а затем избрать меру пресечения, нужно собрать достаточно доказательств", - сказала пресс-секретарь.
Сапьян отметила, что официально Гринкевич границу не пересекал.
Она напомнила, что внимание к львовскому бизнесмену, который является прямым родственником того, кто сейчас скрывается, приковано с конца декабря. Уголовное производство, согласно которому этот бизнесмен сейчас находится в СИЗО, касается дачи взятки в полмиллиона долларов одному из работников ГБР для решения своего вопроса.
"А относительно уголовного производства, которое касалось именно сделок с Министерством обороны, мы ожидали результатов экспертиз. И когда насобирали уже достаточно аргументов для обвинения, тогда объявляли подозрения", - сказала она.
Пресс-секретарь отметила, что родственнику львовского бизнесмена объявлено подозрение в мошенничестве и в участии в преступной организации.
"Осталось теперь его задержать и избрать меру пресечения", - добавила Сапьян.
Дело Гринкевичей - подробности
29 декабря 2023 года львовского бизнесмена Игоря Гринкевича задержали при попытке дать взятку в размере 500 тыс. долларов одному из руководителей следственного управления ГБР. Деньги он предлагал за снятие ареста с имущества подконтрольных ему компаний, наложенного в рамках уголовного производства.
Известно, что компании этого бизнесмена являются одними из крупнейших поставщиков Министерства обороны - он получил 23 тендера на поставку одежды армии более чем на 1,5 млрд грн. Многие сделки так и не были выполнены, выполнены частично или по завышенным ценам. Сумма убытков может превышать 1 млрд грн.
11 января ГБР заявило об аресте имущества семьи Гринкевичей и компаний, подконтрольных бизнесмену. В то же время в Минобороны сообщили, что разрывают все договоры с этими компаниями. Впоследствии оборонное ведомство обратилось в ГБР, чтобы министерство признали потерпевшей стороной по этому делу.
Позже Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей трем фигурантам по делу о поставках некачественной одежды для ВСУ.
В качестве альтернативы суд определил возможность внесения залога в размере более 500 млн грн для каждого из них. Срок действия постановлений - до 16 марта.
Четвертый – участник преступной схемы – Игорь Гринкевич находится под стражей с 29 декабря, а пятый – его сын Роман – объявлен в розыск.
Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.