Предприниматель решил присвоить бюджетные деньги и привлек к преступной схеме собственную жену.

В Одессе будут судить предпринимателей, присвоивших более 11 млн грн во время строительства военных казарм.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что территориальное управление ГБР Краматорска завершило расследование и направило в одесский суд обвинительный акт в отношении предпринимателей, которые завладели бюджетными средствами при строительстве казарм для военнослужащих в Мариуполе.

Установлено, что предприниматель из Одессы решил присвоить бюджетные деньги и привлек к преступной схеме собственную жену и своего знакомого, которые были директорами связанных со строительством предприятий.

Начиная с 2018 года они заключали договоры по строительству казарм с Восточным территориальным квартирно-эксплуатационным управлением Министерства обороны Украины и выдавали к оплате заказчику акты приемки выполненных строительных работ и справки об их стоимости, в которые внесены недостоверные сведения.

Установлено около 20 фактов завышения объемов выполненных строительных работ в отчетности и бухгалтерских документах, а также стоимости использованных материалов.

По данным предварительного расследования, в период с сентября 2018 по июнь 2019 года злоумышленники завладели 11,4 млн грн государственных средств, которые они получили в качестве оплаты за якобы выполненные строительные работы и используемые материалы.

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Сообщники обвиняются в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах, а также в выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

«Мужчина, который создал и возглавил эту преступную группу, к тому же обвиняется в создании организованной группы, организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, организации служебной подделки, совершенными организованной группой в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УКУ)», - сказано в сообщении.

В случае доказательства вины обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Также сообщается, что начальник Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны, которое выступило заказчиком строительства, не обеспечил проверки выполненных работ и их стоимости и подписал поддельные документы.

Ему сообщено о подозрении в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УКУ).

Следствие продолжается, ожидаются результаты военной экспертизы.

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Автор: Лариса Козовая