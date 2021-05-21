Указанные средства были легализованы путем перевода на счета подконтрольных предприятий и за счет приобретения автомобиля Mercedes-Benz.

Трое должностных лиц предприятия-подрядчика подозреваются в растрате более 20 млн грн, выделенных на строительство казарм в Житомирской и Полтавской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что при процессуальном руководстве прокуратуры сообщено об окончательном подозрении трем должностным лицам подрядного предприятия по факту растраты более 20 млн грн, выделенных на строительство казарм (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 361 и ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Читайте такжеПо 200 тысяч гривень в месяц: в Запорожье поймали врачей-взяточников (фото)

Согласно материалам досудебного расследования, учредитель, директор и бухгалтер подрядного предприятия, которое выиграло тендер на строительство казарм улучшенной планировки, действуя как организованная группа, совершили растрату более 20 млн грн, выделенных из бюджета на строительство указанных казарм в г. Новоград-Волынский Житомирской области и г. Кременчуг Полтавской области.

Указанные средства были легализованы путем перевода на счета подконтрольных предприятий и за счет приобретения автомобиля Mercedes-Benz.

Выводами проведенных экспертиз, в том числе строительно-технической, судебно-экономической, подтверждена преступная деятельность указанной группы лиц.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Макринская