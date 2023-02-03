Полковник Сергей Калугин на считает это методом наказания.

Вручение повесток организатором "пьяных вечеринок" в Киеве — это "не метод наказания". Подозреваемые не получили их раньше, так как могли нарушать правила воинского учета.

Таким мнением поделился начальник Печерского районного территориального центра комплектования в Киеве полковник Сергей Калугин на брифинге в пятницу, 3 февраля. Журналистка спросила военного, почему в Украине повестки используются в качестве наказания и привела в пример их вручение организаторам "пьяных вечеринок".

Калугин на это ответил: "Я не считаю, что повестки — это метод наказания. […] Я же говорю: не все сидят дома, не все люди не нарушают правила военного учета на сегодняшний день. Он [призывник] может быть зарегистрирован в любом районе города Киева, а ТЦК и СП он не сообщает, что он переехал, и его нет дома. Я не считаю, что это метод наказания – вручение повесток".

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"Пьяные вечеринки" в Киеве: последняя информация

Несколько блогеров устраивали на съемной квартире секс-вечеринки с использованием наркотиков. Они давали девушкам транквилизаторы, а затем насиловали их. Фото и видео с подтверждениями преступлений парни выкладывали на своих страницах в социальных сетях.

Знаменитости и лидеры мнений обратили внимание на блогеров и начали рассказывать об их деятельности. Правоохранители обратили на это внимание и провели обыски у организаторов "пьяных вечеринок".

Как заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, фигурантам дела может грозить до 7 лет заключения.

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