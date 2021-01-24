​​​​​​​Владелец гладкоствольного ружья живет в доме возле места инцидента.

Правоохранители обнаружили ружье, из которого могли стрелять в 11-летнего тернополянина.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в ходе проведенных оперативных действий следователи обследовали близлежащие дома, откуда мог быть произведен выстрел.

В квартире одного из местных жителей было обнаружено гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу в НИЭКЦ. Уже эксперты должны установить, из этого ли именно ружья был произведен выстрел.

В полиции также подтвердили, что ранение получил еще один школьник.

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Обстрел детей в Тернополе: что известно

В Тернополе многочисленные ранения получил 11-летний парень, который 21 января катался на санках возле СОШ №26. Сразу после инцидента его госпитализировали в областную детскую больницу с многочисленными ожогами. Сначала правоохранители рассматривали версию, что в ребенка бросили петарду, которая и прожгла куртку ребенка и вызвала ожоги.

Однако медики диагностировали у пациента множественные ранения по всему телу, вероятно вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробинки, которые травмировали и внутренние органы. Поскольку пострадавший нуждался в серьезном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу Охматдет.

По поводу инцидента открыто уголовное производство по ст. 296 УК (Хулиганство).

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Автор: Андрей Вацик