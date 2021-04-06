В полиции раскрыли подробности задержания двух военнослужащих, устроивших стрельбу в вагоне пассажирского поезда «Константиновка-Киев».
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Как сообщается на сайте нацполиции в Харьковской области, сообщение о стрельбе в поезде поступило правоохранителям около двух часов ночи.
Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали.
К операции привлекли спецподразделение КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.
Спецназовцы задержали преступников через несколько минут - ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Стрелкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что сотрудники "Укрзализныци" совместно с Национальной полицией разоружили двух пассажиров поезда № 126 "Константиновка-Киев" – военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне.
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