Стрелками оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи.

В полиции раскрыли подробности задержания двух военнослужащих, устроивших стрельбу в вагоне пассажирского поезда «Константиновка-Киев».

Читайте такжеПод Киевом неадекватный мужчина повалил на землю и начал душить девочку (фото)

Как сообщается на сайте нацполиции в Харьковской области, сообщение о стрельбе в поезде поступило правоохранителям около двух часов ночи.

Полицейские выяснили, что двое мужчин закрылись в купе поезда и стреляют из огнестрельного оружия. Место происшествия сразу заблокировали, пассажиров эвакуировали.

К операции привлекли спецподразделение КОРД. Правонарушители забаррикадировались в купе и угрожали полицейским в случае штурма открыть огонь на поражение.

Спецназовцы задержали преступников через несколько минут - ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Стрелкам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Ранее сообщалось, что сотрудники "Укрзализныци" совместно с Национальной полицией разоружили двух пассажиров поезда № 126 "Константиновка-Киев" – военнослужащих, открывших стрельбу в вагоне.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров