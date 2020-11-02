Следователи устанавливают также причастность злоумышленника к другой стрельбе, в которой была ранена девушка.

В воскресенье, 1 ноября, в Ивано-Франковске задержали мужчину, который открыл огонь по прохожим.

Об этом сообщает полиция области.

Установлено, что около 20:40 на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин. Один из раненых имел травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в нападавшего. Всех участников инцидента задержали на месте.

В результате три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. На месте работает следственно-оперативная группа, криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, сообщается, что около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали.

Следователи устанавливают причастность злоумышленника и к этому событию.

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Автор: Денис Прядко