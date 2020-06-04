Правоохранители провели обыски у участников стрельбы в Броварах

Изъяты ружья, пистолеты, патроны, ножи, амуниция для личной защиты.

Сегодня, 4 июня, сотрудники Управления стратегических расследований Национальной полиции в Киевской области, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного пребывания соорганизатора и членов стрельбы в Броварах.

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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По результатам обысков изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, кстати, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, «черновые» записи.

Продолжаются мероприятия по задержанию всех участников перестрелки в Броварах.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины..

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