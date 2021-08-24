Полицейские задержали правонарушителя и доставили его в отделение полиции.

По факту повреждения флагштока возле здания Киевской горгосадминистрации начато уголовное производство.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня около 13 часов в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской городской государственной администрации неизвестный облил себя и флагшток краской. Происшествие полицейские должным образом зарегистрировали и начали проверку. На месте правоохранители выяснили, что до здания на улице Крещатик подошел мужчина и облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества", - пояснили в полиции.

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Также отмечается, что правоохранители задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области 1987 года рождения. Отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Видео инцидента опубликовал столичный Телеграм-канал "Киев оперативный".

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве неизвестный мужчина после окончания официальных праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины совершил акт вандализма возле Киевской горгосадминистрации.

Он облил красной краской лестницу возле горгосадминистрации, постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года", а возле таблички оставил отпечаток руки красной краской.

Автор: Леся Лещенко