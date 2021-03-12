В Калуше Ивано-Франковской области две девушки провалились под лед, пытаясь спасти собаку.
Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в управлении гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.
Инцидент произошел накануне на Коломыйском городском озере. К спасателям поступила информация о том, что на водоеме находится собака и она нуждается в помощи.
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"Для оказания помощи отправились спасатели в количестве двух человек. По прибытию на место происшествия было установлено, что собаке оказывали помощь две местные жительницы в возрасте 15 и 20 лет, которые спасли собаку, однако сами провалились под лед", - говорится в сообщении.
Девушкам удалось самостоятельно выбраться из воды. От оказания медицинской помощи они отказались.
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