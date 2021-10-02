Несчастный случай произошел сегодня утром на Соборной площади в центре города.

В Черновцах во время подготовки к мероприятиям по случаю 613-й годовщины от первого письменного упоминания о городе тяжело травмировался 31-летний мотоциклист.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, несчастный случай произошел сегодня утром на Соборной площади города.

Спортсмен во время репетиции выполнял прыжок с мотоциклом на трамплине и неудачно приземлился. В результате падения он получил тяжелые травмы.

"К пострадавшему сразу подошел пеший патруль и вызвал скорую. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве обстреляли автомобиль главы Государственной архивной службыВ то же время по сообщению медиков, у пострадавшего ряд переломов, сотрясение мозга и политравма. Состояние спортсмена тяжелое.

Как ранее сообщал УНИАН, в Днестровском районе Черновицкой области в результате столкновения мотоцикла и микроавтобуса погибли двое юношей. Авария произошла 19 сентября примерно в 4 часа утра в селе Владычная.

Предварительно полицейские установили, что 20-летний мотоциклист допустил столкновение с микроавтобусом Renault Master под управлением 57-летнего жителя города Каменец-Подольский Хмельницкой области. В результате аварии водитель и 19-летний пассажир мотоцикла погибли на месте происшествия.

Автор: Николай Кобылюк